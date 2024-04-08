В Україні значно зросла кількість укриттів

За останній квартал кількість придатних споруд цивільного захисту в Україні збільшилася на понад 1000.

Фото: unian.net

Заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко повідомив, що за останній квартал в Україні кількість придатних захисних споруд цивільного захисту зросла на понад 1000, передає УНН.

За його словами, наразі всього в Україні можуть використовуватись 61 659 укриттів, за останній квартал кількість придатних збільшилась на 1201.

Він зазначив, що від початку року завершено роботи з облаштування і будівництва на 279 обʼєктах загальною вартістю 338,6 млн грн.

Серед них:

10 нове будівництво,

165 поточні ремонти,

74 капітальні ремонти,

5 реконструкцій.

«Серед лідерів з нарощення фонду захисних споруд — Дніпропетровська область (+302 обʼєкти), Одеська (+242) та Київська (+79). Також триває робота з встановлення модульних укриттів, фонд поповнився 25 такими спорудами, заплановано встановити ще 53», - резюмував Ткаченко.

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