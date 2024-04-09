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У КМДА повідомили, як склалася доля оленів, яких врятували від торговців: фото

08:12, 9 квітня 2024
Фахівці роблять все необхідне для порятунку бідолах, яких скривдили торговці «живим товаром».
У КМДА повідомили, як склалася доля оленів, яких врятували від торговців: фото
Джерело фото: kyivcity.gov.ua
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Група плямистих оленів, яких врятували минулого тижня від торговців «живим товаром», пройшла реанімаційну стадію в КиївЗоо і перейшла до лікувально-реабілітаційного етапу.

Як повідомили у «Київському зоопарку», фахівці роблять все необхідне для порятунку бідолах, яких скривдили торговці. Це довгий та складний процес, тривалістю від кількох місяців до кількох років. Після первинного відновлення подальшу реабілітацію ці олені проходитимуть у заповіднику.

Наразі тварини оселись у великому природньому вольєрі на копитному ряді КиївЗоо. Окрім відкритої території з кущами та деревами і доброзичливими сусідами – оленями благородними, тут для них облаштовано навіси та спеціальні схованки для усамітнення й релаксу.

В КиївЗоо пишуть, що перший час тварини, які зазнали фізичних і психологічних травм, повністю відмовлялись від їжі та навіть води. Зусиллями зоологів і ветеринарів до оленів повернувся апетит. Їхній раціон складається із сіна та гілкового корму в прикуску з яблуками та морквою. За день кожен олень з’їдає до 10 кг таких кормів і випиває 5-6 л свіжої води.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

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