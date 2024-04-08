У Києві покарали «героя паркування» на Tesla, відео

У столиці притягнули до відповідальності порушника ПДР.

У Печерському районі Києва покарали водія автомобіля Tesla, який припаркувався на острівці, що розділяє транспортні потоки протилежних напрямків.

Як повідомила патрульна поліція Києва, інспектори провели з порушником профілактичну бесіду, щодо недопущення подібних випадків у майбутньому та винесли на нього постанову за ч. 1 ст. 122 (Порушення правил паркування) КУпАП.

У поліції нагадали, що згідно з п. 15.1 ПДР України, зупинка та стоянка транспортних засобів на дорозі повинна здійснюватись у спеціально відведених місцях чи на узбіччі.

Раніше у Шевченківському районі Києва оштрафували водія автомобіля BMW, який рухався смугою громадського транспорту.

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