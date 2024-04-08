В Киеве наказали «героя парковки» на Tesla, видео

В столице привлекли к ответственности нарушителя ПДД.

В Печерском районе Киева наказали водителя автомобиля Tesla, припарковавшегося на островке, разделяющем транспортные потоки противоположных направлений.

Как сообщила патрульная полиция Киева, инспекторы провели с нарушителем профилактическую беседу относительно недопущения подобных случаев в будущем и вынесли на него постановление по ч. 1 ст. 122 (Нарушение правил парковки) КУоАП.

В полиции напомнили, что согласно п. 15.1 ПДД Украины, остановка и стоянка транспортных средств на дороге должна производиться в специально отведенных местах или на обочине.

Ранее в Шевченковском районе Киева оштрафовали водителя автомобиля BMW, двигавшегося по полосе общественного транспорта.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.