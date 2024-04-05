В Киеве BMW «пролетел» по полосе общественного транспорта: как его наказали, видео

В столице привлекли к ответственности нарушителя ПДД.

В Шевченковском районе Киева оштрафовали водителя автомобиля BMW, двигавшегося по полосе общественного транспорта.

Как сообщила столичная патрульная полиция, инспекторы остановили нарушителя, провели с ним профилактическую беседу относительно недопущения подобных случаев в будущем и вынесли на него постановление по ч. 3 ст. 122 (Движение в полосе для маршрутных транспортных средств) КУоАП.

В полиции напомнили, что за это нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа – 680 гривен.

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