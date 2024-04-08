С начала 2024 года ВСП внес Президенту представление о назначении более 50 судей

В течение января – марта 2024 года ВСП решил внести Владимиру Зеленскому представление о назначении 54 судей.

Высший совет правосудия сообщил, что в течение трех месяцев 2024 принял решение о внесении представления Президенту Украины о назначении 54 судей на должности в местные суды, из них:

42 судьи - в местные общие суды;

4 судьи - в местные административные суды;

8 судей - в местные хозяйственные суды.

Ранее сообщалось, что в течение января – марта этого года Высший совет правосудия принял решение об увольнении 81 судьи.

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