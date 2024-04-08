В течение двух месяцев ВСП принял решение об увольнении 81 судьи

За два месяца за совершение существенного дисциплинарного проступка было уволены 6 судей.

В течение января – марта этого года Высший совет правосудия принял решение об увольнении 81 судьи. Из этого количества судей, по общим обстоятельствам было уволено 75 судей, по особым, а именно, за совершение существенного дисциплинарного проступка – 6 судей.

Так, в связи с подачей заявлений об отставке уволены 72 судей, из которых:

42 судьи местных судов;

10 судей апелляционных судов;

1 судья Верховного суда Украины;

7 судей Высшего административного суда Украины;

3 судьи Высшего хозяйственного суда Украины;

9 судей Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

В то же время, в связи с подачей заявления об увольнении по собственному желанию уволены 3 судей местных судов.

Ранее мы писали, что ВККС рекомендовала назначить на должность судьи 13 победителей конкурса.

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