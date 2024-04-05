ВККС рекомендовала назначить на должность судьи 13 победителей конкурса

Комиссия провела собеседования с 17 победителями конкурса на занятие вакантных должностей судей местных судов.

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В четверг, 4 апреля, Высшая квалификационная комиссия судей Украины в составе коллегий провела собеседования с 17 победителями конкурса на занятие вакантных должностей судей местных судов, объявленного 14 сентября 2023 года. Об этом сообщили на официальном сайте ВККС.

За результатами співбесіди Комісія вирішила рекомендувати призначити:

Золотухіну Жанну Миколаївну на посаду судді Козятинського міськрайонного суду Вінницької області;

Гурського Сергія Васильовича на посаду судді Господарського суду Дніпропетровської області;

Демченко Тетяну Ігорівну на посаду судді Господарського суду Одеської області;

Федорчук Ірину Володимирівну на посаду судді Ружинського районного суду Житомирської області;

Хилюка Володимира Володимировича на посаду судді Луцького міськрайонного суду Волинської області;

Сингаївську Тетяну Сергіївну на посаду судді Київського районного суду міста Полтави;

Шестерніна Віталія Дмитровича на посаду судді Луцького міськрайонного суду Волинської області;

Недобитюк Наталію Володимирівну на посаду судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська;

Писарева Олександра Юрійовича на посаду судді Стрийського міськрайонного суду Львівської області;

Готру Віталія Юрійовича на посаду судді Міжгірського районного суду Закарпатської області;

Вдовиченко Ольгу Олександрівну на посаду судді Голосіївського районного суду міста Києва;

Салайчука Тараса Івановича на посаду судді Деснянського районного суду міста Києва;

Гуртову Тетяну Іванівну на посаду судді Печерського районного суду міста Києва.

Відмовлено у наданні рекомендації Давиденко Оксані Віталіївні для призначення на посаду судді Варвинського районного суду Чернігівської області.

Припинено участь у конкурсі Кулайця Юрія Олеговича.

Відкладено проведення співбесіди з Луцюком Вячеславом Олексійовичем, Коломійцем Володимиром Михайловичем.

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