ВККС рекомендовала назначить на должность судьи 13 победителей конкурса

В четверг, 4 апреля, Высшая квалификационная комиссия судей Украины в составе коллегий провела собеседования с 17 победителями конкурса на занятие вакантных должностей судей местных судов, объявленного 14 сентября 2023 года. Об этом сообщили на официальном сайте ВККС.
За результатами співбесіди Комісія вирішила рекомендувати призначити:
Золотухіну Жанну Миколаївну на посаду судді Козятинського міськрайонного суду Вінницької області;
Гурського Сергія Васильовича на посаду судді Господарського суду Дніпропетровської області;
Демченко Тетяну Ігорівну на посаду судді Господарського суду Одеської області;
Федорчук Ірину Володимирівну на посаду судді Ружинського районного суду Житомирської області;
Хилюка Володимира Володимировича на посаду судді Луцького міськрайонного суду Волинської області;
Сингаївську Тетяну Сергіївну на посаду судді Київського районного суду міста Полтави;
Шестерніна Віталія Дмитровича на посаду судді Луцького міськрайонного суду Волинської області;
Недобитюк Наталію Володимирівну на посаду судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська;
Писарева Олександра Юрійовича на посаду судді Стрийського міськрайонного суду Львівської області;
Готру Віталія Юрійовича на посаду судді Міжгірського районного суду Закарпатської області;
Вдовиченко Ольгу Олександрівну на посаду судді Голосіївського районного суду міста Києва;
Салайчука Тараса Івановича на посаду судді Деснянського районного суду міста Києва;
Гуртову Тетяну Іванівну на посаду судді Печерського районного суду міста Києва.
Відмовлено у наданні рекомендації Давиденко Оксані Віталіївні для призначення на посаду судді Варвинського районного суду Чернігівської області.
Припинено участь у конкурсі Кулайця Юрія Олеговича.
Відкладено проведення співбесіди з Луцюком Вячеславом Олексійовичем, Коломійцем Володимиром Михайловичем.
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