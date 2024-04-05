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В Киеве госпитализировали двоих детей, съевших гуманитарный шоколад, содержавший каннабис

14:18, 5 апреля 2024
Накануне дети употребляли гуманитарный шоколад в упаковке без маркировки.
В Киеве госпитализировали двоих детей, съевших гуманитарный шоколад, содержавший каннабис
Источник фото: GETTY IMAGES
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В Киеве в течение одной недели в больницу попали сразу три ребенка с признаками интоксикации наркотическими веществами, которые содержались в сладостях. Об этом 5 апреля сообщили в КНП «Киевская городская детская клиническая больница 1». Данные уже передали в полицию.

По информации больницы, 23 марта были госпитализированы два ребенка из одной семьи с проявлениями нарушения сознания, недомогания, рвоты.

«Причиной их состояния был каннабис. Оба ребенка накануне употребляли гуманитарный шоколад в упаковке без маркировки», - отметили в больнице.

Младшего ребенка госпитализировали в реанимацию.

Через несколько дней, 26 марта, в больницу поступил ребенок в состоянии психомоторного возбуждения с галлюцинациями и рвотой, расширенными зрачками и пониженным мышечным тонусом.

«Накануне ребенок употреблял шоколад подаренный отцу с псилоцибицином», – сообщили в больнице.

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