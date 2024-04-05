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У Києві госпіталізували двох дітей, які з’їли гуманітарний шоколад, що містив канабіс

14:18, 5 квітня 2024
Напередодні діти вживали гуманітарний шоколад в упаковці без маркування.
У Києві госпіталізували двох дітей, які з’їли гуманітарний шоколад, що містив канабіс
Джерело фото: GETTY IMAGES
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У Києві протягом одного тижня до лікарні потрапили одразу три дитини із ознаками інтоксикації наркотичними речовинами, що містились в солодощах. Про це 5 квітня повідомили у КНП «Київська міська дитяча клінічна лікарня 1». Дані уже передали в поліцію.

За інформацією лікарні, 23 березня було госпіталізовано дві дитини із однієї сім’ї із проявами порушення свідомості, нездужання, блюванням.

«Причиною їхнього стану був канабіс. Обидві дитини напередодні вживали гуманітарний шоколад в упаковці без маркування», - зазначили у лікарні.

Молодшу дитину госпіталізували в реанімацію.

Через кілька днів, 26 березня, до лікарні поступила дитина в стані психомоторного збудження із галюцинаціями та блюванням, розширеними зіницями та зниженим м’язовим тонусом.

«Напередодні дитина вживала шоколад подарований батьку з псилоцибіцином», - повідомили у лікарня.

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