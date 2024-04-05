В Україні знизилась захворюваність на ГРВІ, грип та COVID-19 серед дорослих

Загалом, з початку епідсезону на гострі респіраторно-вірусні інфекції перехворіли 4 027 061 українців.

Джерело фото: Mika Baumeister / Unsplash

Протягом тижня у 1 433 українців діагностували COVID-19. Найбільше випадків — у Чернігівській, Хмельницькій, Житомирській, Дніпропетровській та Полтавській областях. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Так, за даними МОЗ, протягом тижня з 25 по 31 березня на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіло 132 338 українців, із них 74 508 — діти. До лікарень потрапило 4 275 осіб, у тому числі 2 493 дитини.

Протягом цього періоду було зареєстровано по одному летальному випадку внаслідок ускладнень грипу у Львівській (41-річна особа) та в Харківській (9-річна дитина) областях. Також медики повідомили про 21 летальний випадок серед пацієнтів, які мали позитивний результат тесту на COVID-19.

Загалом, з початку епідсезону (з 2 жовтня 2023 року до 31 березня 2024 року) на гострі респіраторно-вірусні інфекції перехворіли 4 027 061 українців, серед яких зафіксовано 152 191 випадок захворювання на COVID-19, розповіли у МОЗ.

Раніше стало відомо, що в Україні циркулює 29 субваріантів COVID-19 – підтипів штаму «Омікрону».

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