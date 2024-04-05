В Украине снизилась заболеваемость на ОРВИ, грипп и COVID-19 среди взрослых

В целом, с начала эпидсезона на острые респираторно-вирусные инфекции переболели 4 027 061 украинцев,

Источник фото: Mika Baumeister / Unsplash

В течение недели у 1 433 украинцев диагностировали COVID-19. Больше всего случаев – в Черниговской, Хмельницкой, Житомирской, Днепропетровской и Полтавской областях. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Так, по данным Минздрава, в течение недели с 25 по 31 марта на ОРВИ, грипп и COVID-19 заболело 132 338 украинцев, из них 74 508 — дети. В больницы попали 4 275 человек, в том числе 2 493 ребенка.

В течение этого периода было зарегистрировано по одному летальному случаю в результате осложнений гриппа во Львовской (41-летний человек) и в Харьковской (9-летний ребенок) областях. Также медики сообщили о 21 летальном случае среди пациентов, имевших положительный результат теста на COVID-19.

В целом, с начала эпидсезона (со 2 октября 2023 года по 31 марта 2024 года) на острые респираторно-вирусные инфекции переболели 4 027 061 украинцев, среди которых зафиксировано 152 191 случай заболевания COVID-19, рассказали в МОЗ.

Ранее стало известно, что в Украине циркулирует 29 субвариантов COVID-19 – подтипов штамма «Омикрона».

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