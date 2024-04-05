Практика судов
  1. В Украине

В Украине снизилась заболеваемость на ОРВИ, грипп и COVID-19 среди взрослых

19:56, 5 апреля 2024
В целом, с начала эпидсезона на острые респираторно-вирусные инфекции переболели 4 027 061 украинцев,
В Украине снизилась заболеваемость на ОРВИ, грипп и COVID-19 среди взрослых
Источник фото: Mika Baumeister / Unsplash
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В течение недели у 1 433 украинцев диагностировали COVID-19. Больше всего случаев – в Черниговской, Хмельницкой, Житомирской, Днепропетровской и Полтавской областях. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Так, по данным Минздрава, в течение недели с 25 по 31 марта на ОРВИ, грипп и COVID-19 заболело 132 338 украинцев, из них 74 508 — дети. В больницы попали 4 275 человек, в том числе 2 493 ребенка.

В течение этого периода было зарегистрировано по одному летальному случаю в результате осложнений гриппа во Львовской (41-летний человек) и в Харьковской (9-летний ребенок) областях. Также медики сообщили о 21 летальном случае среди пациентов, имевших положительный результат теста на COVID-19.

В целом, с начала эпидсезона (со 2 октября 2023 года по 31 марта 2024 года) на острые респираторно-вирусные инфекции переболели 4 027 061 украинцев, среди которых зафиксировано 152 191 случай заболевания COVID-19, рассказали в МОЗ.

Ранее стало известно, что в Украине циркулирует 29 субвариантов COVID-19 – подтипов штамма «Омикрона».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Электронный реестр военнообязанных, цифровизация военного учета и что изменится для ограниченно пригодных

Лента новостей

Блоги
Публикации
Штрафы за неявку в ТЦК по повестке увеличат до 204 тысяч грн

Верховная Рада на ближайшем пленарном заседании планирует рассмотреть законопроект о лишении свободы до 5 лет за отказ от медосмотра и штрафы до 204 тысяч грн за неявку в ТЦК.

За отказ от прохождения медицинского осмотра предусмотрят лишение свободы до 5 лет – Верховная Рада рассмотрит законопроект

Парламент планирует рассмотреть законопроект 10379, согласно которому отказ от прохождения медицинского осмотра будет считаться уклонением от призыва и наказываться лишением свободы до 5 лет.

Генштаб сообщил, что ТЦК вызовет граждан, достигших 25 лет, для прохождения медосмотра и оформления военно-учетных документов

В Генеральном штабе сообщили, что ТЦК начнет вызывать граждан, состоящих на военном учете призывников и достигших 25-летнего возраста для уточнения учетных данных, прохождения медицинского осмотра и оформления соответствующих военно-учетных документов.

Большая Палата Верховного Суда ответила, может ли значительная нагрузка служить оправданием для затягивания судьей рассмотрения заявления о самоотводе

Судья указывала, что отсутствуют основания для привлечения ее к ответственности, поскольку ответственность судьи может наступать исключительно за нарушение сроков, установленных законом, а статья 81 УПК не содержит определенного срока рассмотрения вопроса о самоотводе.

В Минобороны объяснили, как обезопасят персональные данные военнообязанных, которые будут храниться за границей

«Наша особенная мечта, чтобы все военные системы могли разворачиваться в «облаке» за границей» - замминистра обороны Катерина Черногоренко.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Электронный реестр военнообязанных, цифровизация военного учета и что изменится для ограниченно пригодных
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тетяна Дроботова
    Тетяна Дроботова
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді