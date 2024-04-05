ВККС рекомендувала призначити на посаду судді 13 переможців конкурсу

Комісія провела співбесіди із 17 переможцями конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів.

У четвер, 4 квітня, Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегій провела співбесіди із 17 переможцями конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів, оголошеного 14 вересня 2023 року. Про це повідомили на офіційному сайті ВККС.

За результатами співбесіди Комісія вирішила рекомендувати призначити:

Золотухіну Жанну Миколаївну на посаду судді Козятинського міськрайонного суду Вінницької області;

Гурського Сергія Васильовича на посаду судді Господарського суду Дніпропетровської області;

Демченко Тетяну Ігорівну на посаду судді Господарського суду Одеської області;

Федорчук Ірину Володимирівну на посаду судді Ружинського районного суду Житомирської області;

Хилюка Володимира Володимировича на посаду судді Луцького міськрайонного суду Волинської області;

Сингаївську Тетяну Сергіївну на посаду судді Київського районного суду міста Полтави;

Шестерніна Віталія Дмитровича на посаду судді Луцького міськрайонного суду Волинської області;

Недобитюк Наталію Володимирівну на посаду судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська;

Писарева Олександра Юрійовича на посаду судді Стрийського міськрайонного суду Львівської області;

Готру Віталія Юрійовича на посаду судді Міжгірського районного суду Закарпатської області;

Вдовиченко Ольгу Олександрівну на посаду судді Голосіївського районного суду міста Києва;

Салайчука Тараса Івановича на посаду судді Деснянського районного суду міста Києва;

Гуртову Тетяну Іванівну на посаду судді Печерського районного суду міста Києва.

Відмовлено у наданні рекомендації Давиденко Оксані Віталіївні для призначення на посаду судді Варвинського районного суду Чернігівської області.

Припинено участь у конкурсі Кулайця Юрія Олеговича.

Відкладено проведення співбесіди з Луцюком Вячеславом Олексійовичем, Коломійцем Володимиром Михайловичем.

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