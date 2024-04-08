Протягом трьох місяців ВРП ухвалила рішення щодо звільнення 81 судді

За три місяці за вчинення істотного дисциплінарного проступку було звільнено 6 суддів.

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Протягом січня – березня цього року Вища рада правосуддя ухвалила рішення щодо звільнення 81 судді. З цієї кількості суддів, за загальними обставинами було звільнено 75 суддів, за особливими, а саме, за вчинення істотного дисциплінарного проступку – 6 суддів.

Так, у зв’язку з поданням заяв про відставку звільнено 72 суддів, з яких:

42 судді місцевих судів;

10 суддів апеляційних судів;

1 суддя Верховного Суду України;

7 суддів Вищого адміністративного суду України;

3 судді Вищого господарського суду України;

9 суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Водночас, у зв’язку з поданням заяви про звільнення за власним бажанням звільнено 3 суддів місцевих судів.

Раніше ми писали, що ВККС рекомендувала призначити на посаду судді 13 переможців конкурсу.

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