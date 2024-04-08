В течение трех месяцев ВСП принял решение об увольнении 81 судьи

В течение января – марта этого года Высший совет правосудия принял решение об увольнении 81 судьи. Из этого количества судей, по общим обстоятельствам было уволено 75 судей, по особым, а именно, за совершение существенного дисциплинарного проступка – 6 судей.
Так, в связи с подачей заявлений об отставке уволены 72 судей, из которых:
В то же время, в связи с подачей заявления об увольнении по собственному желанию уволены 3 судей местных судов.
Ранее мы писали, что ВККС рекомендовала назначить на должность судьи 13 победителей конкурса.
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