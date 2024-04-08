Спортсмен из Великобритании первый в мире пробежал через всю Африку: по дороге его похитили и ограбили под дулом пистолета

Целью всего забега Расса Кука было собрать деньги на благотворительность.

Фото: Russ Cook \ X

27-летний Расс Кук из Великобритании по прозвищу Hardest Geezer (Самый жестокий чудак) стал первым человеком, пробежавшим от края к краю Африки. Для этого спортсмену понадобилось 352 дня. По дороге его угнали и ограбили под дулом пистолета. Об этом сообщает The Guardian.

Британец начал свой марафон 22 апреля 2023 с самой южной точки Южной Африки, мыса Агульяс.

Через 50 дней после начала забега – 24 июня – Кук стал жертвой вооруженного ограбления в Анголе. Воры украли ценные вещи Расса и его команды поддержки, включая паспорта, визы, наличные деньги, телефоны и фотоаппараты. Однако он продолжил двигаться по маршруту.

На 102-й день забега он оказался обособленным от своей группы поддержки в Демократической Республике Конго из-за непроходимых дорог на запланированном маршруте. Мужчина попытался найти свою команду в селе рядом, однако местный вождь потребовал деньги от бегуна. Некоторое время Расса удерживали люди, вооруженные мачете.

Также у него были проблемы на границе с Алжиром – его не хотели пускать в страну. Впрочем, после публикации видеообращения, которое увидело более 11 миллионов человек, посольство Алжира в Великобритании предоставило ему визу.

«Это достаточно тяжело передать словами: 352 дня в пути, долгое время не видеть свою семью, свою девушку… Мое тело страдает от боли, но еще один день, и я не собираюсь жаловаться», – рассказывал Кук журналистам в предпоследний день забега.

В общей сложности Расс за 352 дня пробежал 16 тысяч км, пересек границы 16 стран. Финишную прямую он пересек 7 апреля в Тунисе.

Мужчина назвал свой пробег «самым сложным вызовом в своей жизни».

Целью всего забега Расса было собрать средства на благотворительность. На платформе Give Star ему задонатили 770 тысяч фунтов стерлингов (около 38 миллионов гривен).

Средства он передаст благотворительной организации Running Charity, которая проводит программы по бегу и психическому здоровью для молодых людей, оказавшихся без крова, и организации Sandblast, которая способствует повышению осведомленности о народе Сахары.

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