На Львовщине ребенок провалился в канализационный коллектор

Мальчик, играя во дворе, упал в канализационный коллектор, глубиной около 5 м.

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В ГСЧС 8 апреля поделились историей спасения ребенка, который на Львовщине провалился в канализационный коллектор.

Чрезвычайное происшествие произошло в городе Сосновка. Паренек 2011 года рождения, играя на дворе, упал в канализационный коллектор, глубина которого составляла около 5 м.

Просить о помощи в пожарно-спасательное подразделение прибежали его друзья.

Чрезвычайники спустились к парню, осмотрели и с помощью спасательной веревки вытащили на поверхность и передали медикам.

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