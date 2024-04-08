На Львівщині дитина провалилась в каналізаційний колектор

Хлопчина, граючись на дворі, впав у каналізаційний колектор, глибиною близько 5 м.

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У ДСНС 8 квітня поділились історією порятунку дитини, яка на Львівщині провалилась в каналізаційний колектор.

Надзвичайна подія трапилася у міста Соснівка. Хлопчина 2011 року народження, граючись на дворі, впав у каналізаційний колектор, глибина якого становила близько 5 м.

Просити про допомогу до пожежно-рятувального підрозділу прибігли його друзі.

Надзвичайники спустились до хлопця, оглянули та за допомогою рятувальної мотузки витягнули на поверхню та передали медикам.

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