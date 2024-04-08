Обрано голову Харківського окружного адміністративного суду

Головою суду обрали Михайла Спірідонова.

5 квітня у Харківському окружному адміністративному суді відбулися збори суддів. Про це повідомляє пресслужба судової установи.

Шляхом таємного голосування головою Харківського окружного адміністративного суду було обрано Михайло Спірідонов.

Відповідно до частини 3 статті 20 Закону України про "Про судоустрій і статус суддів" голова місцевого суду обирається на посаду строком на три роки.

Раніше ми писали, що обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Також обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

А ще обрали голову Роздільнянського райсуду Одеської області.

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