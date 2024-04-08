У Києві присудили один рік обмеження волі чоловіку, який запустив салют з багатоповерхівки

На початку березня чоловік запустив феєрверк.

На початку березня мешканці Голосіївського району повідомили про невідому особу, яка запускає феєрверк. Правоохоронці, які прибули на виклик, в ході проведення слідчо-оперативних заходів встановили особу зловмисника. В його квартирі слідчі вилучили рештки феєрверку, а сам киянин, свою провину визнав.

Про це повідомили у місцевій поліції.

За даним фактом дізнавачі поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 296 кримінального кодексу України – хуліганство, а Голосіївський районний суд столиці визнав його винним у вчиненні кримінального правопорушення та призначив покарання у вигляді одного року обмеження волі.

У поліції наголошують, що використання піротехнічних засобів під час дії воєнного стану, відповідно до законодавства – заборонено.

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