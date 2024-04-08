42-річний ведучий Олександр Педан вступає до університету

Олександр Педан планує здобути освіту в галузі державного управління.

42-річний український телеведучий Олександр Педан заявив, що вступає до університету. Він вже має економічну освіту, проте тепер вирішив здобувати знання у галузі державного управління. Про це він розповів в програмі "Ближче до зірок".

З'ясувалося, що таку ідею чоловіка підтримала дружина Інна Педан. Жінка збирається вступити до того ж самого вишу, що і він.

"Це буде про те, як я ще можу монетизувати свою популярність з користю для держави. Державні органи управління, громадські організації... Дружина мені каже: "Ти що, крадеш мою мрію, це ти будеш вчитися в тому виші?". Хочемо вступати в один і той самий університет. І це так круто", – сказав Педан.

Нагадаємо, що працівників телемарафону забронювали від мобілізації. Телеканали, які беруть участь у телемарафоні, отримали статус критично важливих для функціонування економіки.

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