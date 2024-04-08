42-летний ведущий Александр Педан поступает в университет

Александр Педан планирует получить образование в области государственного управления.

42-летний украинский телеведущий Александр Педан заявил, что поступает в университет. У него уже есть экономическое образование, однако теперь он решил получать знания в области государственного управления. Об этом он рассказал в программе "Ближе к звездам".

Выяснилось, что такую идею мужа поддержала жена Инна Педан. Женщина собирается поступить в тот же вуз, что и он.

"Это будет о том, как я еще могу монетизировать свою популярность с пользой для государства. Государственные органы управления, общественные организации... Жена мне говорит: "Ты что, воруешь мою мечту, это ты будешь учиться в том вузе?". Хотим поступать в один и тот же университет. И это так круто", – сказал Педан.

Напомним, что работники телемарафона забронировали от мобилизации. Участвующие в телемарафоне телеканалы получили статус критически важных для функционирования экономики.

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