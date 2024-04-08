Законопроект о перезагрузке Бюро экономической безопасности будет вынесен на повторное первое чтение

Доработанная комитетом версия предусматривает отбор и представление на рассмотрение премьер-министра не более двух кандидатур на должность директора БЭБ.

Парламентский Комитет по вопросам налоговой политики 8 апреля рекомендовал парламенту принять законопроект 10439, подготовленный в новой редакции, о внесении изменений в Закон «О Бюро экономической безопасности Украины» об усовершенствовании работы Бюро в первом чтении.

Как сообщил председатель Комитета Даниил Гетманцев, новая редакция на повторное первое чтение проекта по усовершенствованию работы БЭБ дополнительно к представленной КМУ предусматривает:

отбор и представление на рассмотрение Премьер-министра Украины не более двух кандидатур на должность директора БЭБ;

первые сроки для независимых оценок (аудитов) эффективности деятельности БЭБ (проведение оценки осуществляется Комиссией после завершения первого и третьего года в должности Директора Бюро экономической безопасности Украины, назначенного в порядке, предусмотренном настоящим Законом);

доработан механизм аттестации работников БЭБ, срок проведения которой не может превышать 12 месяцев со дня назначения на должность Директора Бюро экономической безопасности Украины в порядке, предусмотренном настоящим Законом;

директор Бюро экономической безопасности Украины, назначенный в порядке, предусмотренном настоящим Законом, формирует новую дисциплинарную комиссию».

В свою очередь первый заместитель председателя этого Комитета Ярослав Железняк раскритиковал законопроект в данной версии.

«Комитет снова принял НЕсогласованную редакцию. Она будет зарегистрирована под номером 10439 (вместо правительственного). За – 17. Против – 1 (т. е. я)», – отметил он. По словам Железняка, такая версия игнорирует просьбу международных партнеров.

Среди таких просьб международных партнеров – то, чтобы по результатам конкурса по избранию Директора БЭБ конкурсная комиссия предлагала к назначению только одного кандидата, а не двух, а также возможность отсеивать при переаттестации определенных работников БЭБ, руководствуясь «обоснованным сомнением» и привлечение в конкурсные комиссии по отбору персонала БЭБ и аттестационных комиссий экспертов, делегированных международными партнерами.

Напомним, 23 февраля в Верховной Раде не хватило голосов для принятия законопроекта 10439 о перезагрузке Бюро экономической безопасности. Министр юстиции Денис Малюська заявил, что 22 февраля правительственные чиновники «провели интенсивные дискуссии с Международным валютным фондом, послами стран - членов G7, представителями бизнес-ассоциаций» и договорились, что правительственный законопроект будет доработан до второго чтения с тем, чтобы полностью выполнить рекомендации наших международных партнеров, включая переаттестацию сотрудников БЭБ в течение года после назначения Директора БЭБ, а также урегулирование процедуры такой переаттестации на уровне закона. «У джентельменов принято доверять слову», - заявил тогда Денис Малюська, комментируя, что законопроект Кабмина о реформе БЭБ будет доработан после одобрения за основу.

Автор: Наталя Мамченко

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