Законопроект о перезагрузке Бюро экономической безопасности будет вынесен на повторное первое чтение

Парламентский Комитет по вопросам налоговой политики 8 апреля рекомендовал парламенту принять законопроект 10439, подготовленный в новой редакции, о внесении изменений в Закон «О Бюро экономической безопасности Украины» об усовершенствовании работы Бюро в первом чтении.
Как сообщил председатель Комитета Даниил Гетманцев, новая редакция на повторное первое чтение проекта по усовершенствованию работы БЭБ дополнительно к представленной КМУ предусматривает:
В свою очередь первый заместитель председателя этого Комитета Ярослав Железняк раскритиковал законопроект в данной версии.
«Комитет снова принял НЕсогласованную редакцию. Она будет зарегистрирована под номером 10439 (вместо правительственного). За – 17. Против – 1 (т. е. я)», – отметил он. По словам Железняка, такая версия игнорирует просьбу международных партнеров.
Среди таких просьб международных партнеров – то, чтобы по результатам конкурса по избранию Директора БЭБ конкурсная комиссия предлагала к назначению только одного кандидата, а не двух, а также возможность отсеивать при переаттестации определенных работников БЭБ, руководствуясь «обоснованным сомнением» и привлечение в конкурсные комиссии по отбору персонала БЭБ и аттестационных комиссий экспертов, делегированных международными партнерами.
Напомним, 23 февраля в Верховной Раде не хватило голосов для принятия законопроекта 10439 о перезагрузке Бюро экономической безопасности. Министр юстиции Денис Малюська заявил, что 22 февраля правительственные чиновники «провели интенсивные дискуссии с Международным валютным фондом, послами стран - членов G7, представителями бизнес-ассоциаций» и договорились, что правительственный законопроект будет доработан до второго чтения с тем, чтобы полностью выполнить рекомендации наших международных партнеров, включая переаттестацию сотрудников БЭБ в течение года после назначения Директора БЭБ, а также урегулирование процедуры такой переаттестации на уровне закона. «У джентельменов принято доверять слову», - заявил тогда Денис Малюська, комментируя, что законопроект Кабмина о реформе БЭБ будет доработан после одобрения за основу.
Автор: Наталя Мамченко
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