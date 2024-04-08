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Законопроект про перезавантаження Бюро економічної безпеки винесуть на повторне перше читання

14:39, 8 квітня 2024
Доопрацьована комітетом версія передбачає відбір і подання на розгляд прем’єр-міністра не більше двох кандидатур на посаду директора БЕБ.
Законопроект про перезавантаження Бюро економічної безпеки винесуть на повторне перше читання
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Парламентський Комітет з питань податкової політики 8 квітня рекомендував парламенту прийняти законопроект 10439, підготовлений в новій редакції, про внесення змін до Закону «Про Бюро економічної безпеки України» щодо удосконалення роботи Бюро в повторному першому читанні.

Як повідомив голова Комітету Данило Гетманцев, нова редакція на повторне перше читання проекту щодо удосконалення роботи БЕБ додатково до поданої КМУ передбачає:

  • відбір і подання на розгляд Прем’єр-міністра України не більше двох кандидатур на посаду директора БЕБ;
  • перші строки для незалежних оцінок (аудитів) ефективності діяльності БЕБ (проведення оцінки здійснюється Комісією після завершення першого і третього року на посаді Директора Бюро економічної безпеки України, призначеного в порядку, передбаченому цим Законом);
  • доопрацьований механізм атестації працівників БЕБ, строк проведення якої не може перевищувати дванадцяти місяців з дня призначення на посаду Директора Бюро економічної безпеки України в порядку, передбаченому цим Законом;
  • директор Бюро економічної безпеки України, призначений в порядку, передбаченому цим Законом, формує нову дисциплінарну комісію».

В свою чергу, перший заступник голови цього Комітету Ярослав Железняк розкритикував законопроект в даній версії.

«Комітет знову прийняв НЕпогоджену редакцію. Вона буде зареєстрована під номером 10439 (замість урядового). За – 17. Проти – 1 (тобто, я)», зазначив він. За словами Железняка, така версія ігнорує «прохання міжнародних партнерів».

Серед таких прохань міжнародних партнерів – те, щоб за результатами конкурсу з обрання Директора БЕБ конкурсна комісія пропонувала до призначення лише одного кандидата, а не двох, а також можливість відсіювати при переатестації певних працівників БЕБ, керуючись «обгрунтованим сумнівом», і залучення до конкурсних комісій з відбору персоналу БЕБ та атестаційних комісій експертів, делегованих міжнародними партнерами.

Нагадаємо, 23 лютого у Верховній Раді не вистачило голосів для прийняття законопроекту 10439 про перезавантаження Бюро економічної безпеки. Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що 22 лютого урядовці «провели інтенсивні дискусії з Міжнародним валютним фондом, послами країн - членів G7, представниками бізнес-асоціацій» та домовились, що урядовий законопроект буде доопрацьовано до другого читання з тим, щоб повністю виконати рекомендації наших міжнародних партнерів, включаючи переатестацію співробітників БЕБ протягом року після призначення Директора БЕБ а також врегулювання процедури такої переатестації на рівні закону. «У джентельменів прийнято довіряти слову», - заявив тоді Денис Малюська, коментуючи, що законопроект Кабміну про реформу БЕБ доопрацюють після схвалення за основу.

Автор: Наталя Мамченко 

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