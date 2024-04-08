Практика судів
  1. В Україні

Вимагав хабарі за дозвіл на стихійну торгівлю: у Києві судитимуть експосадовця однієї з РДА

15:09, 8 квітня 2024
Зловмисник разом зі спільником вимагали та отримували щомісячну неправомірну вигоду з чоловіка, який здійснював нелегальну торгівлю на стихійному ринку.
Вимагав хабарі за дозвіл на стихійну торгівлю: у Києві судитимуть експосадовця однієї з РДА
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві перед судом постане колишній посадовець однієї з районних держадміністрацій за вимагання та отримання грошей від підприємця за дозвіл на стихійну торгівлю. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Правоохоронці встановили, що експосадовець у змові із іноземцем вимагали та отримали 30 000 гривень від підприємця за невтручання у його господарську діяльність, тобто безперешкодну торгівлю на стихійному ринку. Зловмисник пообіцяв підприємцю не перешкоджати його роботі в обмін на щомісячний платіж – 15 000 гривень, а у разі відмови платити «данину» залякував демонтажем палаток з продажу овочів та фруктів.

Під час отримання ними чергової суми грошей фігурантів затримали та повідомили їм про підозру.

Наразі поліцейські зібрали усі докази злочинних дій правопорушників та скерували до суду обвинувальний акт.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Електронний реєстр військовозобов’язаних, цифровізація військового обліку та що зміниться для обмежено придатних

Стрічка новин

Блоги
Публікації
За фактом вручення ТЦК повістки журналісту Слідство.інфо відкрили кримінальне провадження

Офіс Генерального прокурора відкрив кримінальне провадження за фактом можливого зловживання та перешкоджання професійній діяльності журналістів з боку співробітників СБУ та ТЦК через вручення повістки журналісту Слідства.інфо.

Комітет рекомендував парламенту схвалити законопроект про мобілізацію засуджених

Засуджені, що мобілізувалися, таким чином отримають умовно-дострокове звільнення.

Законопроект про перезавантаження Бюро економічної безпеки винесуть на повторне перше читання

Доопрацьована комітетом версія передбачає відбір і подання на розгляд прем’єр-міністра не більше двох кандидатур на посаду директора БЕБ.

За порушення законодавства про оборону та мобілізацію для громадян передбачать штрафи від 17 до 22,5 тисяч грн, для юросіб – від 34 тисяч грн

Тюремних термінів за відмову від проходження медогляду не буде, однак будуть штрафи для громадян та юросіб за порушення законів про мобілізацію, а також необхідно буде повідомити ТЦК свою реальну адресу, номер телефону та адресу електронної пошти.

План Ukraine Facility на 50 млрд євро «гроші в обмін на реформи» від ЄС передбачає можливість зупинити платежі чи вимагати повернення коштів, якщо Україна допустить корупцію або шахрайство

Регламент щодо введення фінансового інструменту Ukraine Facility передбачає право Єврокомісії зменшувати підтримку і відшкодовувати будь-яку суму, або вимагати дострокового повернення позики, у випадках серйозних порушень, шахрайства, корупції чи конфлікту інтересів, що впливають на фінансові інтереси ЄС, які не були виправлені Україною.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Електронний реєстр військовозобов’язаних, цифровізація військового обліку та що зміниться для обмежено придатних
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Степан Дзеньдзюра
    Степан Дзеньдзюра
    суддя Франківського районного суду м. Львова