Вимагав хабарі за дозвіл на стихійну торгівлю: у Києві судитимуть експосадовця однієї з РДА

Зловмисник разом зі спільником вимагали та отримували щомісячну неправомірну вигоду з чоловіка, який здійснював нелегальну торгівлю на стихійному ринку.

У Києві перед судом постане колишній посадовець однієї з районних держадміністрацій за вимагання та отримання грошей від підприємця за дозвіл на стихійну торгівлю. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Правоохоронці встановили, що експосадовець у змові із іноземцем вимагали та отримали 30 000 гривень від підприємця за невтручання у його господарську діяльність, тобто безперешкодну торгівлю на стихійному ринку. Зловмисник пообіцяв підприємцю не перешкоджати його роботі в обмін на щомісячний платіж – 15 000 гривень, а у разі відмови платити «данину» залякував демонтажем палаток з продажу овочів та фруктів.

Під час отримання ними чергової суми грошей фігурантів затримали та повідомили їм про підозру.

Наразі поліцейські зібрали усі докази злочинних дій правопорушників та скерували до суду обвинувальний акт.

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