Требовал взятки за разрешение на стихийную торговлю: в Киеве будут судить экс-чиновника одной из РГА

Злоумышленник вместе с сообщником требовали и получали ежемесячную неправомерную выгоду от мужчины, осуществлявшего нелегальную торговлю на стихийном рынке.

В Киеве перед судом предстанет бывшее должностное лицо одной из районных госадминистраций за вымогательство и получение денег от предпринимателя за разрешение на стихийную торговлю. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Правоохранители установили, что экс-чиновник в сговоре с иностранцем требовал и получил 30 000 гривен от предпринимателя за невмешательство в его хозяйственную деятельность, то есть беспрепятственную торговлю на стихийном рынке. Злоумышленник пообещал предпринимателю не препятствовать его работе в обмен на ежемесячный платеж – 15 000 гривен, а в случае отказа платить дань запугивал демонтажем палаток по продаже овощей и фруктов.

При получении ими очередной суммы денег фигурантов задержали и сообщили им о подозрении.

Полицейские собрали все доказательства преступных действий правонарушителей и направили в суд обвинительный акт.

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