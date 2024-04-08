У Трампа назвали фейком сообщение о «мирном плане» со сдачей Крыма и Донбасса рф

Советник предвыборной кампании бывшего президента США Дональда Трампа Джейсон Миллер назвал новость «The Washington Post» «фейковыми новостями».
По его словам, Трамп не примет «мирный план», пока не займет должность и не сможет правильно взвесить все варианты.
Об этом пишет «The New York Post».
«Все это фейковые новости от Washington Post. Они просто придумывают», — сказал советник Джейсон Миллер. – «Президент Трамп единственный, кто говорит о прекращении убийств. Джо Байден говорит о новых убийствах».
Напомним, что в материале «The Washington Post» говорилось, что экс-президент США Дональд Трамп в частном порядке поделился деталями своего «мирного плана», который заключается в том, что Украина отказалась бы от определенной территории.
«По словам людей, которые обсуждали это с Трампом или его советниками и говорили на условиях анонимности, поскольку эти разговоры были конфиденциальными, предложение Трампа состоит в том, чтобы подтолкнуть Украину к передаче Крыма и пограничного региона Донбасса россии», – говорится в публикации.
Отметим, что Трамп уже ранее заявлял, что мог бы «урегулировать» войну в Украине в случае победы на выборах в течение 24 часов. В свою очередь Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность поехать на фронт с ним, если тот изъявит желание приехать в Украину.
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