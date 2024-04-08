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У Трампа назвали фейком сообщение о «мирном плане» со сдачей Крыма и Донбасса рф

14:34, 8 апреля 2024
Советник экс-президента США назвал информацию фейковой и заявил, что Трамп не примет «мирный план», пока не займет должность президента.
У Трампа назвали фейком сообщение о «мирном плане» со сдачей Крыма и Донбасса рф
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Советник предвыборной кампании бывшего президента США Дональда Трампа Джейсон Миллер назвал новость «The Washington Post» «фейковыми новостями».

По его словам, Трамп не примет «мирный план», пока не займет должность и не сможет правильно взвесить все варианты.

Об этом пишет «The New York Post».

«Все это фейковые новости от Washington Post. Они просто придумывают», — сказал советник Джейсон Миллер. – «Президент Трамп единственный, кто говорит о прекращении убийств. Джо Байден говорит о новых убийствах».

Напомним, что в материале «The Washington Post» говорилось, что экс-президент США Дональд Трамп в частном порядке поделился деталями своего «мирного плана», который заключается в том, что Украина отказалась бы от определенной территории.

«По словам людей, которые обсуждали это с Трампом или его советниками и говорили на условиях анонимности, поскольку эти разговоры были конфиденциальными, предложение Трампа состоит в том, чтобы подтолкнуть Украину к передаче Крыма и пограничного региона Донбасса россии», – говорится в публикации.

Отметим, что Трамп уже ранее заявлял, что мог бы «урегулировать» войну в Украине в случае победы на выборах в течение 24 часов. В свою очередь Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность поехать на фронт с ним, если тот изъявит желание приехать в Украину.

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