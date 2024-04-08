В Вильнюсе дважды забросали коктейлем Молотова здание посольства рф

Неизвестные бросили в здание посольства рф бутылки с зажигательной смесью и повредили стену.

В столице Литвы в течение выходных неизвестные дважды бросали бутылку с зажигательной смесью в здание посольства рф в Вильнюсе. Об этом сообщает LRT.

По данным Департамента полиции Вильнюса, первый инцидент произошел в ночь на воскресенье, 7 апреля, около 02:15 ночи.

Второй раз бутылку с зажигательной жидкостью, так называемым "коктейлем Молотова", бросили в здание посольства в ночь на понедельник, 8 апреля, примерно в 02.46 ночи.

Согласно сообщению, была повреждена стена здания. Ущерб оценивается.

По словам спикера Департамента полиции Рамунаса Матониса, подозреваемые пока не установлены. Инцидент был зафиксирован самими полицейскими.

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