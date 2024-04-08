У Вільнюсі двічі закидали коктейлем Молотова будівлю посольства рф

Невідомі кинули у будівлю посольства рф пляшки із запальною сумішшю та пошкодили стіну.

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У столиці Литви протягом вихідних невідомі двічі кидали пляшку із запальною сумішшю в будівлю посольства рф у Вільнюсі Про це повідомляє LRT.

За даними Департаменту поліції Вільнюса, перший інцидент стався у ніч на неділю, 7 квітня, близько 02.15 ночі.

Вдруге пляшку із запальною рідиною, так званим "коктейлем Молотова", кинули в будівлю посольства в ніч на понеділок, 8 квітня, приблизно о 02.46 ночі.

Згідно з повідомленням, було пошкоджено стіну будівлі. Збитки оцінюються.

За словами речника Департаменту поліції Рамунаса Матоніса, підозрювані поки що не встановлені. Інцидент був зафіксований самими поліцейськими.

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