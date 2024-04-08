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За нарушение законодательства об обороне и мобилизации для граждан предусмотрят штрафы от 17 до 22,5 тысяч грн, для юрлиц – от 34 тысяч грн

14:05, 8 апреля 2024
Тюремных сроков за отказ от прохождения медосмотра не будет, однако будут штрафы для граждан и юрлиц за нарушение законов о мобилизации, а также необходимо будет сообщить ТЦК свой реальный адрес, номер телефона и адрес электронной почты.
За нарушение законодательства об обороне и мобилизации для граждан предусмотрят штрафы от 17 до 22,5 тысяч грн, для юрлиц – от 34 тысяч грн
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Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности 8 апреля рассмотрел законопроект 10379 о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс об усилении ответственности за военные правонарушения.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в первоначальной версии, которую внес Кабмин в лице Министерства обороны, предлагалось считать отказ от прохождения медицинского осмотра уклонением от призыва и наказывать его лишением свободы до 5 лет. Штрафы за неявку в ТЦК по повестке Минобороны предлагало увеличить до 204 тысяч грн.

Однако Комитет, который рекомендовал принять данный законопроект, откорректировал соответствующие нормы. Об этом сообщил член Комитета, народный депутат Максим Бужанский.

«По законопроекту номер 10379 об ответственности за нарушение правил воинского учета и законодательства про оборону и мобилизацию, правоохранительный комитет рекомендует Раде принять следующие нормы:

1. За нарушение правил воинского учета штраф от 3400 до 5100 гривен, повторно или в особый период – от 17000 до 22500 гривен.

2. За нарушение законодательства про оборону и мобилизацию, статья 210-1, в мирное время от 5100 до 8500 для граждан и 17000-34000 для должностных и юридических лиц, в военное время для граждан от 17000 до 22500 гривен, для должностных и юрлиц от 34000 до 59500 гривен.

Административного ареста на трое суток не будет, никаких тюремных сроков, в том числе и на 5 лет, как я писал ранее, тоже не будет.

Проект рекомендовано принять за основу и в целом, но это техническое решение, будут правки и второе чтение», - рассказал он.

«Отдельной нормой исключили ответственность граждан за непредоставление ТЦК тех данных, которые ТЦК автоматически получает из реестров.

Иначе говоря, сообщать нужно свой реальный адрес, номер телефона и адрес электронной почты», - добавил Максим Бужанский.

Напомним, что 4 апреля вступил в силу закон о цифровизации военного учета (10062), который позволит ТЦК получить данные всех мужчин от 18 до 60 лет в автоматическом режиме из различных реестров. Открытым остается вопрос, каким образом момент уведомления таких мужчин урегулируют в законе об усилении мобилизации.

Автор: Наталья Мамченко

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