Штрафы за неявку в ТЦК по повестке увеличат до 204 тысяч грн

Верховная Рада на ближайшем пленарном заседании планирует рассмотреть законопроект о лишении свободы до 5 лет за отказ от медосмотра и штрафы до 204 тысяч грн за неявку в ТЦК.

Штрафы для граждан, которые не являются по повестке в ТЦК и иным образом нарушают законы об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации увеличат до 204 тысяч грн.

Соответствующий законопроект 10379 о внесении изменений в Уголовный кодекс и Кодекс об административном правонарушении от Кабмина, подготовленный Минобороны, Верховная Рада намерена рассмотреть 10-11 апреля. О том, что законопроект 10379 внесен в предварительную повестку дня, сообщают народные депутаты.

Данный законопроект будут рассматривать в «комплекте» с законопроектом Правительства об усилении мобилизации 10 449.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», данным законопроектом также предусматривается, что отказ от прохождения медицинского осмотра будет приравнен в статье 336 Уголовного кодекса к уклонению от мобилизации, наказуемой лишением свободы от 3 до 5 лет.

Итак, разработанным Миноброны законопроектом 10379 меняется статья 210-1 КоАП – теперь она будет иметь название «Нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации».

В мирное время нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации – будет влечь наложение штрафа на граждан и должностных лиц от 34 000 до 85 000 грн.

А во время военного положения – от 153 000 до 204 000 грн.

Напомним, что в настоящее время статья 210-1 КУоАП предусматривает ответственность за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. Например, неявка по повестке о первоначальном вызове в военкомат. За совершение правонарушения впервые штраф для граждан составляет от 1700 до 3400 грн.

Перечень случаев, когда протокол об админправонарушениях не составляется, дополнят тем, что протокол не составляется в случае совершения в особый период административных правонарушений, предусмотренных статьями 210, 210-1 КоАП, рассмотрение которых отнесено к компетенции ТЦК (кроме правонарушений, совершенных военнообязанными или резервистами, находящимися в запасе СБУ или Службы внешней разведки Украины), если лицо не появляется без уважительных причин или без уведомления причин не прибытия на вызов ТЦК, являясь должным образом уведомленным о дате, времени и месте вызова, и при наличии у ТЦК подтверждающей информации о получении лицом вызова.

Изменяется срок, в течение которого можно наложить штраф. Так, в КУоАП устанавливается, что административное взыскание за совершение в особый период правонарушений, предусмотренных статьями 210, 210-1 настоящего Кодекса может быть наложено в течение трех лет со дня его совершения или выявления.

Следовательно, если гражданин игнорирует повестки в 2024 году, его могут оштрафовать даже в 2027 году.

Также установлено, что лица, нарушившие законодательство об обороне, воинской обязанности и военной службе, правила военного учета, о мобилизационной подготовке и мобилизации, во время действия особого периода могут быть задержаны сроком до трех часов для составления протокола, а в необходимых случаях для установления личности и/или выяснения обстоятельств правонарушения – до трех суток.

Автор: Наталья Мамченко

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