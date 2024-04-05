За отказ от прохождения медицинского осмотра предусмотрят лишение свободы до 5 лет – Верховная Рада рассмотрит законопроект

Парламент планирует рассмотреть законопроект 10379, согласно которому отказ от прохождения медицинского осмотра будет считаться уклонением от призыва и наказываться лишением свободы до 5 лет.

Отказ от прохождения медицинского осмотра будет приравнен в статье 336 Уголовного кодекса к уклонению от мобилизации, наказуемой лишением свободы от 3 до 5 лет. Соответствующий законопроект 10379 о внесении изменений в Уголовный кодекс и Кодекс об административном правонарушении от Кабмина, подготовленный Минобороны, Верховная Рада намерена рассмотреть 10-11 апреля. О том, что законопроект 10379 внесен в предварительную повестку дня сообщают народные депутаты.

Данный законопроект будут рассматривать в «комплекте» с законопроектом Правительства об усилении мобилизации 10 449.

Как известно, редакция законопроекта 10449, принятая в первом чтении, предусматривает, что мужчины в возрасте от 25 до 55 лет, которым после 24 февраля 2022 года установлена инвалидность ІІ и ІІІ групп (кроме тех, кому инвалидность ІІ и ІІІ групп установлена по результатам заболеваний, ранений, травм, контузий, увечий, полученных во время защиты Отечества, а также отсутствия конечности в результате ее ампутации), до конца 2024 года подлежат повторному медицинскому осмотру пригодности к военной службе.

Также Президент 2 апреля подписал закон 3621-IX о повторном медицинском осмотре ограниченно пригодных (законопроект №10313). В соответствии с ним мужчины, признанные ограниченно годными к службе, должны будут в течение 9 месяцев пройти повторное медицинское освидетельствование, то есть, до 4 февраля 2025 года.

Следовательно, в случае принятия законопроектов 10379 и 10449 в нынешней редакции, ограниченно пригодные, а также мужчины, которым установлена инвалидность ІІ и ІІІ групп, рискуют получить наказание в виде лишения свободы 3-5 лет, если откажутся от медосмотра.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», таких наказаний нет ни в одной стране мира.

Следует напомнить, что вторая группа инвалидности устанавливается в частности при отсутствии одного легкого и хронической дыхательной недостаточности II степени вследствие патологических изменений второго легкого; устойчивом полном птозе на обоих глазах после всех видов восстановительного лечения; параличи верхней конечности, параличи нижней конечности и т.д.

Передавать данные в соответствующие правоохранительные органы сможет специальная комиссия по вопросам взятия на военный учет.

Автор: Наталья Мамченко

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