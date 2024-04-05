Штрафи за неявку до ТЦК за повісткою збільшать до 204 тисяч грн

Верховна Рада на найближчому пленарному засіданні планує розглянути законопроект про позбавлення волі до 5 років за відмову від медогляду та штрафи до 204 тисяч грн за неявку до ТЦК.

Штрафи для громадян, які не з’являються за повісткою до ТЦК й іншим чином порушують закони про оборону, військовий обов’язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію збільшать до 204 тисяч грн.

Відповідний законопроект 10379 про внесення змін до Кримінального кодексу та Кодексу про адміністративні правопорушення від Кабміну, підготовлений Міноборони, Верховна Рада збирається розглянути 10-11 квітня. Про те, що законопроект 10379 внесений до попереднього порядку денного повідомляють народні депутати.

Даний законопроект будуть розглядати у «комплекті» із законопроектом Уряду про посилення мобілізації 10449.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», даним законопроектом також передбачається, що відмова від проходження медичного огляду буде прирівняна у статті 336 Кримінального кодексу до ухилення від мобілізації, що карається позбавленням волі від 3 до 5 років.

Отже, розробленим Міноброни законопроектом 10379 змінюється стаття 210-1 КпАП – тепер вона буде мати назву «Порушення законодавства про оборону, військовий обов’язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

У мирний час порушення законодавства про оборону, військовий обов’язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію – буде тягнути за собою накладення штрафу на громадян та посадових осіб від 34 000 до 85 000 грн.

А під час воєнного стану – від 153 000 до 204 000 грн.

Нагадаємо, що зараз стаття 210-1 КУпАП передбачає відповідальність за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Наприклад, неявка за повісткою про первинний виклик до військкомату. За вчинення правопорушення вперше штраф для громадян складає від 1700 грн до 3400 грн.

Перелік випадків, коли протокол про адмінправопорушення не складається, доповнять тим, що протокол не складається у разі вчинення в особливий період адміністративних правопорушень, передбачених статтями 210, 210-1 КпАП, розгляд яких віднесено до компетенції ТЦК (крім правопорушень, вчинених військовозобов’язаними чи резервістами, які перебувають у запасі СБУ або Служби зовнішньої розвідки України), якщо особа не з’являється без поважних причин або без повідомлення причин не прибуття на виклик ТЦК, будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце виклику, та за наявністю у ТЦК підтверджуючої інформації про отримання особою виклику.

Змінюється строки, протягом яких можна накласти штраф. Так, у КУпАП встановлюється, що адміністративне стягнення за вчинення в особливий період правопорушень, передбачених статтями 210, 210-1 цього Кодексу, може бути накладено протягом трьох років з дня його вчинення або виявлення.

Отже, якщо громадянин ігнорує повістки у 2024 році, то його можуть оштрафувати навіть в 2027 році.

Також встановлено, що осіб, які порушили законодавство про оборону, військовий обов’язок і військову службу, правила військового обліку, про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, під час дії особливого періоду може бути затримано на строк до трьох годин для складення протоколу, а в необхідних випадках для встановлення особи та/або з’ясування обставин правопорушення - до трьох діб.

Автор: Наталя Мамченко

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