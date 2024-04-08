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У Трампа назвали фейком повідомлення про «мирний план» зі здачею Криму і Донбасу рф

14:34, 8 квітня 2024
Радник експрезидента США назвав інформацію фейковою і заявив, що Трамп не прийме «мирний план», доки не займе посаду президента.
У Трампа назвали фейком повідомлення про «мирний план» зі здачею Криму і Донбасу рф
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Радник передвиборчої кампанії колишнього прозидента США Дональда Трампа Джейсон Міллер назвав новину «The Washington Post» «фейковими новинами».

За його словами, Трамп не прийме «мирний план», доки не займе посаду і не зможе правильно зважити всі варіанти.

Про це пише «The New York Post».

«Все це фейкові новини від Washington Post. Вони просто вигадують», — сказав радник Джейсон Міллер. – «Президент Трамп єдиний, хто говорить про припинення вбивств. Джо Байден говорить про нові вбивства».

Нагадаємо, що у матеріалі «The Washington Post» йшлося про те, що експрезидент США Дональд Трамп у приватному порядку ділився деталями свого «мирного плану», який полягає у тому, що Україна відмовилася би від певної території.

«За словами людей, які обговорювали це з Трампом або його радниками та говорили на умовах анонімності, оскільки ці розмови були конфіденційними, пропозиція Трампа полягає в тому, щоб підштовхнути Україну до передачі Криму та прикордонного регіону Донбасу росії», – йдеться у публікації.

Зазначимо, що Трамп уже раніше заявляв, що міг би «врегулювати» війну в Україні у разі перемоги на виборах протягом 24 годин. У свою чергу Президент України Володимир Зеленський висловив готовність поїхати на фронт із ним, якщо той виявить бажання приїхати в Україну.

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