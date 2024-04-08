У Трампа назвали фейком повідомлення про «мирний план» зі здачею Криму і Донбасу рф

Радник передвиборчої кампанії колишнього прозидента США Дональда Трампа Джейсон Міллер назвав новину «The Washington Post» «фейковими новинами».
За його словами, Трамп не прийме «мирний план», доки не займе посаду і не зможе правильно зважити всі варіанти.
Про це пише «The New York Post».
«Все це фейкові новини від Washington Post. Вони просто вигадують», — сказав радник Джейсон Міллер. – «Президент Трамп єдиний, хто говорить про припинення вбивств. Джо Байден говорить про нові вбивства».
Нагадаємо, що у матеріалі «The Washington Post» йшлося про те, що експрезидент США Дональд Трамп у приватному порядку ділився деталями свого «мирного плану», який полягає у тому, що Україна відмовилася би від певної території.
«За словами людей, які обговорювали це з Трампом або його радниками та говорили на умовах анонімності, оскільки ці розмови були конфіденційними, пропозиція Трампа полягає в тому, щоб підштовхнути Україну до передачі Криму та прикордонного регіону Донбасу росії», – йдеться у публікації.
Зазначимо, що Трамп уже раніше заявляв, що міг би «врегулювати» війну в Україні у разі перемоги на виборах протягом 24 годин. У свою чергу Президент України Володимир Зеленський висловив готовність поїхати на фронт із ним, якщо той виявить бажання приїхати в Україну.
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