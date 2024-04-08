В Киеве присудили один год ограничение свободы мужчине, запустившему салют с многоэтажки

В начале марта мужчина запустил фейерверк.

В начале марта жители Голосеевского района сообщили о неизвестном человеке, который запускает фейерверк. Правоохранители, которые прибыли по вызову, в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий установили личность злоумышленника. В его квартире следователи изъяли остатки фейерверка, а сам киевлянин свою вину признал.

Об этом сообщили в местной полиции.

По данному факту дознаватели полиции при процессуальном руководстве окружной прокуратуры сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство, а Голосеевский районный суд столицы признал его виновным в совершении уголовного правонарушения и назначил наказание в виде одного года ограничения свободы.

В полиции подчеркивают, что использование пиротехнических средств во время действия военного положения, в соответствии с законодательством – запрещено.

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