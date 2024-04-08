Избран председатель Харьковского окружного административного суда

Главой суда избрали Михаила Спиридонова.

5 апреля в Харьковском окружном административном суде состоялось собрание судей. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.

Путем тайного голосования председателем Харьковского окружного административного суда был избран Михаил Спиридонов.

В соответствии с частью 3 статьи 20 Закона Украины о "О судоустройстве и статусе судей" председатель местного суда избирается на должность сроком на три года.

Ранее мы писали, что избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Также избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

А еще избрали главу Раздельнянского районного суда Одесской области.

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