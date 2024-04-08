Спортсмен з Великої Британії перший у світі пробіг через всю Африку: по дорозі його викрали й пограбували під дулом пістолета

Метою всього забігу Расса Кука було зібрати кошти на благодійність.

Фото: Russ Cook \ X

27-річний Расс Кук з Великої Британії на прізвисько Hardest Geezer (Найжорсткіший дивак) став першою людиною, яка пробігла від краю до краю Африки. Для цього спортсмену знадобилося 352 днів. По дорозі його викрали й пограбували під дулом пістолета. Про це повідомляє The Guardian.

Британець розпочав свій марафон 22 квітня 2023 року з найпівденнішої точки Південної Африки, мису Агульяс.

Через 50 днів після початку забігу — 24 червня — Кук став жертвою збройного пограбування в Анголі. Злодії вкрали цінні речі Расса та його команди підтримки, включаючи паспорти, візи, готівку, телефони і фотоапарати. Однак він продовжив рухатися маршрутом.

На 102-й день забігу він опинився відокремленим від своєї групи підтримки в Демократичній Республіці Конго через непрохідні дороги на запланованому маршруті. Чоловік спробував знайти свою команду в селі поруч, однак місцевий вождь став вимагати гроші від бігуна. Деякий час Расса утримували люди, озброєні мачете.

Також він мав проблеми на кордоні з Алжиром – його не хотіли пускати в країну. Втім після публікації відеозвернення, яке побачило понад 11 мільйонів людей, посольство Алжиру у Великобританії надало йому візу.

«Це доволі важко передати словами: 352 дні в дорозі, довгий час не бачити свою сім'ю, свою дівчину… Моє тіло страждає від болю, але ще один день, і я не збираюся скаржитися», – розповідав Кук журналістам у передостанній день забігу.

Загалом Расс за 352 дні пробіг 16 тисяч км, перетнувши кордони 16 країн. Фінішну пряму він перетнув 7 квітня в Тунісі.

Чоловік назвав свій пробіг «найскладнішим викликом у своєму житті».

Метою всього забігу Расса було зібрати кошти на благодійність. На платформі Give Star йому задонатили 770 тисяч фунтів стерлінгів (майже 38 мільйонів гривень).

Кошти він передасть благодійній організації Running Charity, яка проводить програми з бігу та психічного здоров'я для молодих людей, що опинилися без даху над головою, та організації Sandblast, яка сприяє підвищенню обізнаності про народ Сахари.

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