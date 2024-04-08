З початку 2024 року ВРП внесла Президентові подання про призначення понад 50 суддів

Вища рада правосуддя повідомила, що протягом трьох місяців 2024 року ухвалила рішення про внесення подання Президентові України про призначення 54 суддів на посади до місцевих судів, з них:
42 судді — до місцевих загальних судів;
4 судді — до місцевих адміністративних судів;
8 суддів — до місцевих господарських судів.
Раніше ми писали, що протягом січня – березня цього року Вища рада правосуддя ухвалила рішення щодо звільнення 81 судді.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.