Протягом двох місяців ВРП ухвалила рішення щодо звільнення 81 судді

Протягом січня – березня цього року Вища рада правосуддя ухвалила рішення щодо звільнення 81 судді. З цієї кількості суддів, за загальними обставинами було звільнено 75 суддів, за особливими, а саме, за вчинення істотного дисциплінарного проступку – 6 суддів.
Так, у зв’язку з поданням заяв про відставку звільнено 72 суддів, з яких:
Водночас, у зв’язку з поданням заяви про звільнення за власним бажанням звільнено 3 суддів місцевих судів.
Раніше ми писали, що ВККС рекомендувала призначити на посаду судді 13 переможців конкурсу.
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