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Дополнительный отпуск за уничтоженную технику: в Комитете по нацбезопасности рассказали о поощрениях для военных в законопроекте о мобилизации

16:59, 8 апреля 2024
Как рассказал председатель Комитета по вопросам национальной безопасности Александр Завитневич, военным предлагается ежемесячно предоставлять вознаграждение за особенности прохождения службы в размере 10 000 гривен.
Дополнительный отпуск за уничтоженную технику: в Комитете по нацбезопасности рассказали о поощрениях для военных в законопроекте о мобилизации
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Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки при рассмотрении законопроекта о мобилизации основное внимание уделил предоставлению дополнительной мотивации украинским военным. Об этом заявил глава Комитета Александр Завитневич, сообщается на сайте "Слуги народа".

Он рассказал, что планируется за каждые 30 дней выполнения задач на линии боевого столкновения первого эшелона обороны в ротный опорный пункт, а также на территории противника выплачивать вознаграждение в размере 70 тыс. грн.

Также планируется вознаграждение за уничтоженное или захваченное вооружение и военную технику противника в размере от 4 до 80 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Кроме этого, ожидается:

  • дополнительный отпуск за уничтоженную технику, но не больше 15 дней в году;
  • ежемесячная выплата всем военнослужащим вознаграждения за особенности прохождения службы в размере 10 тыс. грн;
  • предоставление права на компенсацию 50% от первого взноса по кредиту, обеспеченному предметом ипотеки;
  • неначисление штрафных санкций, пени за неисполнение обязательств, а также процентов за пользование кредитом (кроме кредитных договоров по приобретению объектов жилого фонда или автомобиля);
  • предоставление сертификата на покупку транспортного средства в размере 150 тыс. грн.

Также Завитневич рассказал, что на заседании подняли вопрос о реальном улучшении системы учета всех военнообязанных.

«Снова был актуализирован вопрос о механизмах реального улучшения учета всех военнообязанных призывного возраста, в частности, о том, что более гарантированно будет способствовать учету – норма закона об обязанности гражданина или о его праве зарегистрировать электронный кабинет. Компромисс найден для того, чтобы расширять возможности граждан выполнять положения законодательства об обновлении своих данных и чтобы электронный кабинет был именно правом и одним из таких способов», – добавил Завитневич.

Ранее мы писали, что Комитет повторно рассмотрит идею с блокировкой счетов и запрещением управления авто для уклонистов. 

Также сообщалось, что за нарушение законодательства об обороне и мобилизации для граждан предусмотрены штрафы от 17 до 22,5 тысячи гривен.

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