«Я не буду танцевать, обещаю» – канцлер Германии Олаф Шольц завел аккаунт в TikTok

Канцлер Германии присоединилась к президенту США Джо Байдену и лидеру Франции Эммануэлю Макрону на видеоплатформе TikTok.

Канцлер Германии Олаф Шольц присоединяется к другим политическим лидерам, таким как президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон, также недавно создавших каналы TikTok.

«Я не стану танцевать. Я обещаю. #TikTok», — написал Шольц в посте в соцсети, объявив об этой новости.

Канцлер впервые намекнул на свое намерение присоединиться к видеоплатформе во время гражданского диалога в Дрездене 29 февраля. Этот шаг в социальных сетях связан с его политической кампанией в преддверии выборов в Европейский парламент 9 июня и решающих региональных выборов в восточных землях Германии.

Ультраправая «Альтернатива для Германии» (AfD) уже очень активно работает в TikTok, где успешно привлекает молодых избирателей.

Решение Шольца также знаменует новый подход правительства Германии, которое в прошлом году выразило обеспокоенность по поводу безопасности приложения, принадлежащего Китаю, и приказал сотрудникам своих министерств удалить его на рабочих устройствах.

Учетная запись Шольца в TikTok, как и присутствие на других платформах социальных медиа, управляется правительственной пресс-службой, которая в пресс-релизе отметила, что «расширяет спектр информации для граждан, которые все чаще используют TikTok, чтобы узнавать и обсуждать политика».

«Помимо ознакомления с работой федерального канцлера и информации о политике правительства здесь будет место для комментариев, вопросов и предложений», – сообщили в пресс-службе.

Как писала «Судебно-юридическая газета», 5 марта американские законодатели представили в Конгрессе законопроект, требующий от китайской ByteDance отказаться от TikTok.

Законопроект дает ByteDance 165 дней, чтобы отказаться от TikTok, которым пользуется более 170 миллионов американцев, или его исключат из магазинов приложений от Apple и Google.

Впоследствии президент США Джо Байден, который ранее завел себе аккаунт в TikTok, заявил о готовности подписать закон, ограничивший работу приложения TikTok китайской компании ByteDance, пишет CBS News.

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Автор: Наталя Мамченко

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