Практика судов
  1. Публикации
  2. / В мире

«Я не буду танцевать, обещаю» – канцлер Германии Олаф Шольц завел аккаунт в TikTok

17:10, 8 апреля 2024
Канцлер Германии присоединилась к президенту США Джо Байдену и лидеру Франции Эммануэлю Макрону на видеоплатформе TikTok.
«Я не буду танцевать, обещаю» – канцлер Германии Олаф Шольц завел аккаунт в TikTok
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Канцлер Германии Олаф Шольц присоединяется к другим политическим лидерам, таким как президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон, также недавно создавших каналы TikTok.

«Я не стану танцевать. Я обещаю. #TikTok», — написал Шольц в посте в соцсети, объявив об этой новости.

Канцлер впервые намекнул на свое намерение присоединиться к видеоплатформе во время гражданского диалога в Дрездене 29 февраля. Этот шаг в социальных сетях связан с его политической кампанией в преддверии выборов в Европейский парламент 9 июня и решающих региональных выборов в восточных землях Германии.

Ультраправая «Альтернатива для Германии» (AfD) уже очень активно работает в TikTok, где успешно привлекает молодых избирателей.

Решение Шольца также знаменует новый подход правительства Германии, которое в прошлом году выразило обеспокоенность по поводу безопасности приложения, принадлежащего Китаю, и приказал сотрудникам своих министерств удалить его на рабочих устройствах.

Учетная запись Шольца в TikTok, как и присутствие на других платформах социальных медиа, управляется правительственной пресс-службой, которая в пресс-релизе отметила, что «расширяет спектр информации для граждан, которые все чаще используют TikTok, чтобы узнавать и обсуждать политика».

«Помимо ознакомления с работой федерального канцлера и информации о политике правительства здесь будет место для комментариев, вопросов и предложений», – сообщили в пресс-службе.

Как писала «Судебно-юридическая газета», 5 марта американские законодатели представили в Конгрессе законопроект, требующий от китайской ByteDance отказаться от TikTok.

Законопроект дает ByteDance 165 дней, чтобы отказаться от TikTok, которым пользуется более 170 миллионов американцев, или его исключат из магазинов приложений от Apple и Google.

Впоследствии президент США Джо Байден, который ранее завел себе аккаунт в TikTok, заявил о готовности подписать закон, ограничивший работу приложения TikTok китайской компании ByteDance, пишет CBS News.

Также мы писали, что урегулировать фильтрацию контента в Telegram можно по примеру Facebook с помощью общественных организаций.

Автор: Наталя Мамченко 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Электронный реестр военнообязанных, цифровизация военного учета и что изменится для ограниченно пригодных

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Я не буду танцевать, обещаю» – канцлер Германии Олаф Шольц завел аккаунт в TikTok

Канцлер Германии присоединилась к президенту США Джо Байдену и лидеру Франции Эммануэлю Макрону на видеоплатформе TikTok.

По факту вручения ТЦК повестки журналисту Слідство.інфо открыли уголовное производство

Офис Генерального прокурора открыл уголовное производство по факту возможного злоупотребления и препятствования профессиональной деятельности журналистов со стороны сотрудников СБУ и ТЦК из-за вручения повестки журналисту Слідство.інфо.

Комитет рекомендовал парламенту принять законопроект о мобилизации осужденных

Мобилизовавшиеся осужденные таким образом получают условно-досрочное освобождение.

Законопроект о перезагрузке Бюро экономической безопасности будет вынесен на повторное первое чтение

Доработанная комитетом версия предусматривает отбор и представление на рассмотрение премьер-министра не более двух кандидатур на должность директора БЭБ.

За нарушение законодательства об обороне и мобилизации для граждан предусмотрят штрафы от 17 до 22,5 тысяч грн, для юрлиц – от 34 тысяч грн

Тюремных сроков за отказ от прохождения медосмотра не будет, однако будут штрафы для граждан и юрлиц за нарушение законов о мобилизации, а также необходимо будет сообщить ТЦК свой реальный адрес, номер телефона и адрес электронной почты.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Электронный реестр военнообязанных, цифровизация военного учета и что изменится для ограниченно пригодных
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Степан Дзеньдзюра
    Степан Дзеньдзюра
    суддя Франківського районного суду м. Львова