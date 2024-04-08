«Я не буду танцювати, обіцяю» — канцлер Німеччини Олаф Шольц завів акаунт у TikTok

Канцлер Німеччини Олаф Шольц приєднується до інших політичних лідерів, таких як президент США Джо Байден і президент Франції Еммануель Макрон, які також нещодавно створили канали TikTok.
«Я не буду танцювати. Я обіцяю. #TikTok», — написав Шольц у пості в соцмережі, оголосивши про цю новину.
Канцлер вперше натякнув на свій намір приєднатися до відеоплатформи під час громадянського діалогу в Дрездені 29 лютого. Цей крок у соціальних мережах пов’язаний з його політичною кампанією напередодні виборів до Європейського парламенту 9 червня та вирішальних регіональних виборів у східних землях Німеччини.
Ультраправа «Альтернатива для Німеччини» (AfD) вже дуже активно працює в TikTok , де успішно залучає молодих виборців.
Рішення Шольца також знаменує новий підхід уряду Німеччини, який минулого року висловив занепокоєння щодо безпеки додатка, що належить Китаю, і наказав співробітникам своїх міністерств видалити його на робочих пристроях.
Обліковий запис Шольца в TikTok, як і його присутність на інших платформах соціальних медіа, управляється урядовою прес-службою, яка в прес-релізі зазначила, що «розширює спектр інформації для громадян, які все частіше використовують TikTok, щоб дізнаватися та обговорювати політика».
«Крім ознайомлення з роботою федерального канцлера та інформації про політику уряду, тут буде місце для коментарів, запитань і пропозицій», – повідомили в прес-службі.
Як писала «Судово-юридична газета», 5 березня американські законодавці представили в Конгресі законопроект, який вимагає від китайської ByteDance відмовитися від TikTok.
Законопроєкт дає ByteDance 165 днів, щоб відмовитися від TikTok, яким користуються понад 170 мільйонів американців, або його виключать з магазинів програм від Apple та Google.
Згодом президент США Джо Байден, який раніше завів собі акаунт у TikTok, заявив про готовність підписати закон, який обмежить роботу застосунку TikTok китайській компанії ByteDance, пише CBS News.
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Автор: Наталя Мамченко
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