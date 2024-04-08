«Я не буду танцювати, обіцяю» — канцлер Німеччини Олаф Шольц завів акаунт у TikTok

Канцлер Німеччини приєдналася до президента США Джо Байдена та лідера Франції Еммануеля Макрона на відеоплатформі TikTok.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц приєднується до інших політичних лідерів, таких як президент США Джо Байден і президент Франції Еммануель Макрон, які також нещодавно створили канали TikTok.

«Я не буду танцювати. Я обіцяю. #TikTok», — написав Шольц у пості в соцмережі, оголосивши про цю новину.

Канцлер вперше натякнув на свій намір приєднатися до відеоплатформи під час громадянського діалогу в Дрездені 29 лютого. Цей крок у соціальних мережах пов’язаний з його політичною кампанією напередодні виборів до Європейського парламенту 9 червня та вирішальних регіональних виборів у східних землях Німеччини.

Ультраправа «Альтернатива для Німеччини» (AfD) вже дуже активно працює в TikTok , де успішно залучає молодих виборців.

Рішення Шольца також знаменує новий підхід уряду Німеччини, який минулого року висловив занепокоєння щодо безпеки додатка, що належить Китаю, і наказав співробітникам своїх міністерств видалити його на робочих пристроях.



Обліковий запис Шольца в TikTok, як і його присутність на інших платформах соціальних медіа, управляється урядовою прес-службою, яка в прес-релізі зазначила, що «розширює спектр інформації для громадян, які все частіше використовують TikTok, щоб дізнаватися та обговорювати політика».

«Крім ознайомлення з роботою федерального канцлера та інформації про політику уряду, тут буде місце для коментарів, запитань і пропозицій», – повідомили в прес-службі.

Як писала «Судово-юридична газета», 5 березня американські законодавці представили в Конгресі законопроект, який вимагає від китайської ByteDance відмовитися від TikTok.

Законопроєкт дає ByteDance 165 днів, щоб відмовитися від TikTok, яким користуються понад 170 мільйонів американців, або його виключать з магазинів програм від Apple та Google.

Згодом президент США Джо Байден, який раніше завів собі акаунт у TikTok, заявив про готовність підписати закон, який обмежить роботу застосунку TikTok китайській компанії ByteDance, пише CBS News.

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Автор: Наталя Мамченко

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