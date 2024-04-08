Практика судів
  1. Публікації
  2. / У світі

«Я не буду танцювати, обіцяю» — канцлер Німеччини Олаф Шольц завів акаунт у TikTok

17:10, 8 квітня 2024
Канцлер Німеччини приєдналася до президента США Джо Байдена та лідера Франції Еммануеля Макрона на відеоплатформі TikTok.
«Я не буду танцювати, обіцяю» — канцлер Німеччини Олаф Шольц завів акаунт у TikTok
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Канцлер Німеччини Олаф Шольц приєднується до інших політичних лідерів, таких як президент США Джо Байден і президент Франції Еммануель Макрон, які також нещодавно створили канали TikTok.

«Я не буду танцювати. Я обіцяю. #TikTok», — написав Шольц у пості в соцмережі, оголосивши про цю новину.

Канцлер вперше натякнув на свій намір приєднатися до відеоплатформи під час громадянського діалогу в Дрездені 29 лютого. Цей крок у соціальних мережах пов’язаний з його політичною кампанією напередодні виборів до Європейського парламенту 9 червня та вирішальних регіональних виборів у східних землях Німеччини.

Ультраправа «Альтернатива для Німеччини» (AfD) вже дуже активно працює в TikTok , де успішно залучає молодих виборців.

Рішення Шольца також знаменує новий підхід уряду Німеччини, який минулого року висловив занепокоєння щодо безпеки додатка, що належить Китаю, і наказав співробітникам своїх міністерств видалити його на робочих пристроях.

Обліковий запис Шольца в TikTok, як і його присутність на інших платформах соціальних медіа, управляється урядовою прес-службою, яка в прес-релізі зазначила, що «розширює спектр інформації для громадян, які все частіше використовують TikTok, щоб дізнаватися та обговорювати політика».

«Крім ознайомлення з роботою федерального канцлера та інформації про політику уряду, тут буде місце для коментарів, запитань і пропозицій», – повідомили в прес-службі.

Як писала «Судово-юридична газета», 5 березня американські законодавці представили в Конгресі законопроект, який вимагає від китайської ByteDance відмовитися від TikTok.

Законопроєкт дає ByteDance 165 днів, щоб відмовитися від TikTok, яким користуються понад 170 мільйонів американців, або його виключать з магазинів програм від Apple та Google.

Згодом президент США Джо Байден, який раніше завів собі акаунт у TikTok, заявив про готовність підписати закон, який обмежить роботу застосунку TikTok китайській компанії ByteDance, пише CBS News.

Також ми писали, що врегулювати фільтрацію контенту в Telegram можна за прикладом Facebook – за допомогою громадських організацій.

Автор: Наталя Мамченко 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Електронний реєстр військовозобов’язаних, цифровізація військового обліку та що зміниться для обмежено придатних

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Я не буду танцювати, обіцяю» — канцлер Німеччини Олаф Шольц завів акаунт у TikTok

Канцлер Німеччини приєдналася до президента США Джо Байдена та лідера Франції Еммануеля Макрона на відеоплатформі TikTok.

За фактом вручення ТЦК повістки журналісту Слідство.інфо відкрили кримінальне провадження

Офіс Генерального прокурора відкрив кримінальне провадження за фактом можливого зловживання та перешкоджання професійній діяльності журналістів з боку співробітників СБУ та ТЦК через вручення повістки журналісту Слідства.інфо.

Комітет рекомендував парламенту схвалити законопроект про мобілізацію засуджених

Засуджені, що мобілізувалися, таким чином отримають умовно-дострокове звільнення.

Законопроект про перезавантаження Бюро економічної безпеки винесуть на повторне перше читання

Доопрацьована комітетом версія передбачає відбір і подання на розгляд прем’єр-міністра не більше двох кандидатур на посаду директора БЕБ.

За порушення законодавства про оборону та мобілізацію для громадян передбачать штрафи від 17 до 22,5 тисяч грн, для юросіб – від 34 тисяч грн

Тюремних термінів за відмову від проходження медогляду не буде, однак будуть штрафи для громадян та юросіб за порушення законів про мобілізацію, а також необхідно буде повідомити ТЦК свою реальну адресу, номер телефону та адресу електронної пошти.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Електронний реєстр військовозобов’язаних, цифровізація військового обліку та що зміниться для обмежено придатних
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Степан Дзеньдзюра
    Степан Дзеньдзюра
    суддя Франківського районного суду м. Львова