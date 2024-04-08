Двоє суддів підтвердили відповідність займаній посаді — ВККС

ВККС розглянула питання про відповідність суддів місцевих та апеляційних судів займаній посаді.

У понеділок, 8 квітня, Вища кваліфікаційна комісія суддів України у пленарному складі розглянула питання про відповідність суддів місцевих та апеляційних судів займаній посаді. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

За результатами засідання Комісією ухвалено такі рішення:

Науменко Ярослава Олександрівна - Тернівський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - відповідає займаній посаді. Внести рекомендацію Вищій раді правосуддя про призначення на посаду судді

Бурлака Олександр Васильович - Солом’янський районний суд міста Києва - відкладено

Марко Ярослава Романівна - Шевченківський районний суд міста Запоріжжя - відповідає займаній посаді. Внести рекомендацію Вищій раді правосуддя про призначення на посаду судді

Коваленко Павло Леонідович - Токмацький районний суд Запорізької області - відкладено.

Раніше ми писали, оголошено конкурс на вакантну посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

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