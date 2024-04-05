Оголошено конкурс на вакантну посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів

На конкурс передусім чекають суддів та суддів у відставці.

Конкурсна комісія з добору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів 5 квітня оголосила конкурс на вакантну посаду члена ВККС.

Документи для участі у конкурсі можна подати з 15 квітня по 31 травня 2024 року включно.

Як повідомили у Конкурсній комісії, активної участі у конкурсі очікують від суддів та суддів у відставці, адже у складі ВККС наявна вакансія саме по суддівській квоті.

Нагадаємо, що 27 березня 2024 року за власним бажанням зі складу ВККС звільнився суддя Київського апеляційного суду Роман Ігнатов.

Всього у штаті ВККС передбачена наявність 16 членів Комісії, половина з яких мають бути суддями.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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