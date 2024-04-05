У пункті пропуску «Гребенне – Рава-Руська» частково відновлено пропуск вантажівок

Фермери пропускатимуть на вʼїзд до Польщі щодоби по 15 порожніх вантажівок.

У пункті пропуску на кордоні з Польщею «Гребенне – Рава-Руська» частково відновлено пропуск вантажних транспортних засобів. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

«За інформацією від польських колег, фермери, котрі під час акції протесту обмежують рух транспорту, пропускатимуть на вʼїзд до Польщі щодоби по 15 порожніх вантажівок», - сказано у повідомленні.

У Держприкордонслужбі просять перевізників врахувати цю інформацію і стежити за сповіщеннями від Укртрансбезпеки про черговість заїзду в пункт пропуску.

Як раніше повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, Україна відкриє новий пункт пропуску з Румунією.

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