В пункте пропуска «Гребенное – Рава-Руськая» частично восстановлен пропуск грузовиков

Фермеры будут пропускать на въезд в Польшу ежесуточно по 15 пустых грузовиков.

В пункте пропуска на границе с Польшей «Гребенное – Рава- Руськая» частично восстановлен пропуск грузовых транспортных средств. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

«По информации от польских коллег, фермеры, которые во время акции протеста ограничивают движение транспорта, будут пропускать на въезд в Польшу ежесуточно по 15 пустых грузовиков», - говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе просят перевозчиков учесть эту информацию и следить за уведомлениями от Укртрансбезопасности об очередности заезда в пункт пропуска.

Как ранее сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, Украина откроет новый пункт пропуска с Румынией.

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