В Сумской области приняли решение об обязательной эвакуации детей из двух общин

Планируется эвакуировать 297 детей из 52 населенных пунктов Сумской области.

Источник фото: ГСЧС

В двух территориальных общинах на Сумщине из-за ситуации с безопасностю приняли решение об обязательной эвакуации детей в принудительный способ. Как сообщили в Минреинтеграции, решение согласовали члены Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения.

В сообщении говорится, что в общей сложности планируется вывезти 297 детей из 52 населенных пунктов Сумской области. Они вместе с родителями или другими законными представителями будут эвакуированы в безопасные регионы.

Эвакуация производится бесплатно.

За подробной информацией можно обратиться на горячую линию Сумского областного контактного центра с 8:30 до 17:30.

(0542) 66-33-77 (бесплатно для жителей города Сумы и Сумского района);

0 800 301 501 (бесплатно для жителей Сумской области).

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