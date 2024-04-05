В Сумской области приняли решение об обязательной эвакуации детей из двух общин

В двух территориальных общинах на Сумщине из-за ситуации с безопасностю приняли решение об обязательной эвакуации детей в принудительный способ. Как сообщили в Минреинтеграции, решение согласовали члены Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения.
В сообщении говорится, что в общей сложности планируется вывезти 297 детей из 52 населенных пунктов Сумской области. Они вместе с родителями или другими законными представителями будут эвакуированы в безопасные регионы.
Эвакуация производится бесплатно.
За подробной информацией можно обратиться на горячую линию Сумского областного контактного центра с 8:30 до 17:30.
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