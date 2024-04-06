МВД планирует увеличить количество специалистов по разминированию

Сейчас в структуре МВД около 2 тысяч саперов.

Источник фото: mvs.gov.ua

В Украине планируется увеличить количество саперов до 2 800 человек. Как пишут в Департаменте коммуникации МВД, об этом сообщил в интервью Министр внутренних дел Игорь Клименко.

Он отметил, что в настоящее время в структуре МВД около 2 тысяч саперов.

«Это и в ГСЧС, и в Нацполиции и Национальной гвардии. Планируем увеличить их количество до 2800», - сообщил глава МВД. Также он напомнил, что в ГСЧС действует Межрегиональный центр гуманитарного разминирования и быстрого реагирования.

«Там, в том числе, учат саперов. За прошлый год мы уже подготовили около 1 000 специалистов по разминированию», - сказал Игорь Клименко, при этом добавив, что за два года полномасштабной войны специалисты МВД уже обнаружили и уничтожили более 780 тысяч взрывоопасных предметов.

Мы писали, что МВД пытается найти инновационные подходы по разминированию полей.

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