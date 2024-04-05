Владимир Зеленский назначил нового заместителя командующего Нацгвардией

Им стал Владимир Гордийчук.

Источник фото: oblrada.dp.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Владимира Гордийчука новым заместителем командующего Национальной гвардией Украины.

Соответствующий указ №220/2024 от 5 апреля обнародован на сайте официального интернет-представительства Президента Украины.

В указе говорится: «Назначить Гордийчука Владимира Ивановича заместителем командующего Национальной гвардии Украины».

Владимир Гордийчук в 1996 году окончил Киевский институт Военно-Воздушных Сил Украины, а в 2012 году получил диплом магистра Академии внутренних войск МВД Украины.

За личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге, награжденный Орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степень.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.