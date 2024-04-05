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АРМА выставило на продажу Maybach и коллекционные часы Медведчука

19:33, 5 апреля 2024
АРМА приняло решение о реализации дорогостоящего автомобиля Maybach и 20 коллекционных наручных часов.
АРМА выставило на продажу Maybach и коллекционные часы Медведчука
Источник фото: arma.gov.ua
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Агентство по розыску и менеджменту активов приняло решение о реализации имущества Виктора Медведчука, а именно – дорогостоящего автомобиля Maybach и 20 коллекционных наручных часов.

25 апреля на заседании Комиссии по вопросам проведения конкурсного отбора юридических лиц, осуществляющих реализацию арестованных активов, определят победителя, который будет реализовывать имущество экс-нардепа Виктора Медведчука на «Прозорро.Продажі».

Документы для участия в конкурсе будут приниматься до 19 апреля 2024 года.

Напомним, что АРМА выставило на продажу арестованную элитную яхту Медведчука. Ранее мы сообщали, что Кабмин дал добро АРМА на продажу яхты Медведчука Royal Romance.

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