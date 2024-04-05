АРМА выставило на продажу Maybach и коллекционные часы Медведчука

АРМА приняло решение о реализации дорогостоящего автомобиля Maybach и 20 коллекционных наручных часов.

Источник фото: arma.gov.ua

Агентство по розыску и менеджменту активов приняло решение о реализации имущества Виктора Медведчука, а именно – дорогостоящего автомобиля Maybach и 20 коллекционных наручных часов.

25 апреля на заседании Комиссии по вопросам проведения конкурсного отбора юридических лиц, осуществляющих реализацию арестованных активов, определят победителя, который будет реализовывать имущество экс-нардепа Виктора Медведчука на «Прозорро.Продажі».

Документы для участия в конкурсе будут приниматься до 19 апреля 2024 года.

Напомним, что АРМА выставило на продажу арестованную элитную яхту Медведчука. Ранее мы сообщали, что Кабмин дал добро АРМА на продажу яхты Медведчука Royal Romance.

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